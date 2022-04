Zelenskis atspēko Ukrainas "vēsturiskās saknes" ar Krieviju; velta kritiku Makronam

"Senā Černihiva, kurai ir vairāk nekā 1000 gadu, kas redzējusi tik daudz karu un tik daudz iekarotāju, ka tā kaut vai 21.gadsimtā būtu pelnījusi mieru. Bet atnāca Krievija. Atnāca ar vissliktāko, ko Černihiva piedzīvojusi visā laikā kopš 10.gadsimta - kopš tās Krievzemes laikiem, uz saistību ar kuru Krievija kādreiz pretendēja. Tagad arī šis mīts ir sadedzināts. Krievzeme sevi nesagrautu - to izdarīja svešinieki. [Zelta] Ordas iemītnieki un citi iekarotāji. Lūk, kas šodien ir atnācis uz mūsu zemi. Un karo viņi tieši tāpat - lai laupītu un ņirgātos," sacīja Zelenskis .

Ukrainas prezidents sacīja, ka Krievija ir parādījusi to, ka izraudzījusies Donbasu par sava uzbrukuma galveno mērķi un grib to iznīcināt. Turklāt okupanti piespiedu kārtā iesauc Doneckas un Luhanskas apgabalu iedzīvotājus savā armijā.

Prezidents piebilda, ka "lepnā un rūpīgā" Harkivas pilsēta 80 gadus nav redzējusi tādu ņirgāšanos, kādu tai tagad atnesusi Krievija. "Kāpēc to sagraut? Ko var panākt ar Harkivas nodedzināšanu? Ko tieši Krievijai var dot postījumi Saltivkas mikrorajonā vai Brīvības laukumā?" jautāja Zelenskis.

"Tie jau nav retoriski jautājumi. Tas ir jautājums par to, cik bezjēdzīgs ir šis Krievijas Federācijas iebrukums. Cik tas ir pašnāvniecisks visam, ko Krievija it kā "aizstāv". Krievu kultūrai, sakariem ar šo tautu, pat krievu valodai. Krievija to visu izdedzina ar saviem ieročiem," sacīja Ukrainas prezidents.