Lieldienu laikā aicinām jūs visus iepazīt šīs svarīgās pasaules personas garderobi – no svētās galvassegas līdz pat apavu purngaliem. Rakstu sēriju sākām ar pāvesta sarkanajām kurpītēm , tad aplūkojām visas VS galvassegas un nu tagad turpināsim par pāvesta apģērbiem.

Šī melnā “kleitiņa” ir Romas katoļu baznīcas klēriķu tērps, kā arī priestera ikdienas apģērbs ārpus svēto mišu laika. Vēsturiski pirmo reizi sutanu klēriki saņem no bīskapa kā apliecinājumu, ka esi cienīgs pārstāvēt Baznīcu. Vēlāk sutana kā ikdienas tērps tiek lietota arī citās hierarhijas pakāpēs, to lieto diakoni, priesteri, bīskapi, pāvesti.

Šis tērps norāda uz piederību garīgajai kārtai un simboliski atšķir tā valkātāju publiskajā pasaulē no laicīgās pasaules. Nēsājot sutanu, tu apliecini, ka brīvprātīgi pakļauj visu savu dzīvi kalpošanai Kristus Baznīcai.

Sutana tiek darināta no melna auduma, kas simboliski vēsta par Kristus ciešanām un nāvi.

Apvelkot sutanu un aizpogājot pogas līdz tērpa apakšmalai, valkātājs atceras katru no dzīves gadiem, ko Jēzus bija šeit laicīgajā pasaulē.

Sutanai tiek apsieta arī balta josta. Līdz pāvestam Franciskam tā tika darināta no zīda, bet mūsdienu pāvests no dārgiem audumiem ir atteicies, priekšroku dodot kokvilnas izstrādājumiem.

Mozzetta ir plecu apmetnis garumā līdz nēsātāja elkoņiem. Lai sutanu atšķirtu no tērpa, ar kuru pāvests vada arī sadzīviskas gaitas, pāvesti, kaut kur izejot, aplika apmetni. Mozzettas mēdz būt dažādas – vasarā tā tiek darināta no sarkana atlasa jeb satīna, ziemā no sarkana samta ar baltu kažokādas apdari. Nereti apmetnim ir arī ziemas kapuce. Tāpat liturģisko pasākumu laikā tās atšķiras. Mozzeta kā apģērba simbolika ir nesaraujami saistīta ar pāvesta spēcīgo varu un liecina par viņa suverenitāti pār Katoļu baznīcu.