Pasākumu programma ⟩ Visā Latvijā daudzveidīgi svinēs Lieldienas

Šodien no plkst.11 gaidāmi piedzīvojumi, pārsteigumi un arī brīnumi Lieldienu jampadracī Talsu Tautas nama Radošajā sētā un Talsu Pilsētas laukumā.

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs no plkst.12 gaida apmeklētājus un Lieldienu svinētājus ciemos gan Zvejnieku, gan Lībiešu sētā, gan pļaviņā pie Vējdzirnavām, kur notiks olu krāsošana, būs svētku tirdziņš, spriņģos truši un dīžāsies zirgi. Par priecīgu noskaņu rūpēsies Ventspils deju kopa "Liedags". Lieldienu koncertu atklās ventspilniekiem labi pazīstamais vokāli instrumentālais ansamblis "Windy Temper" un svētku sajūtu dienas garumā uzturēs grupa "Klaidonis". Savukārt Koncertzālē "Latvija" plkst.16 notiks koncerts "Okeāna viļņi un Mazā svinīgā mesa I" Ventspils Kamerorķestra un jauktā kora "Ventspils" izpildījumā.

Cēsīs, Rožu laukumā, no plkst.13 līdz 16 svētkus varēs svinēt kopā ar Lieldienu Zaķi un Lapsu, piedaloties tradicionālajā olu ripināšanā un citās spēlēs. Būs radošā darbnīca mazajiem, čaklajiem pirkstiņiem un Olu foto medības, kurās doties kopā visai ģimenei. Ar pavasarīgām dziesmām uzstāsies Cēsu Bērnu un jauniešu centra popgrupa "Vizbulēni" un vokālā studija "Sekunda".

Valmieras pagasta kultūras namā no plkst.11 norisināsies Lieldienu radošās darbnīcas. Kopā ar Zaķi mazi un lieli varēs krāsot olas sīpolu mizās, kā arī no dažādiem materiāliem veidot Lieldienu ligzdas un no koka - zaķus. Klātesošie varēs piedalīties gan olu kaujās, gan olu ripināšanā, noskaidrojot, kura ola ir stiprākā un veiklākā. Visiem muzikālu sveicienu dāvinās senioru ansambļi "Mežābele" un "Dziesmotā senatne".