Siguldas novadā sāk seguma atjaunošanu pie Inčukalna un Allažiem

Remontdarbu laikā P10 posmā no Vidzemes šosejas līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Inčukalns-Kalējbūņas (V84) (0,33.-4,40. km) un V58 posmā no Stīveriem līdz Allažiem (4,70.-10,52. km) atkarībā no veicamajiem darbiem var tikt ieviests viens ar luksoforu regulēts posms. Braukšanas ātruma ierobežojums visā posmā – 70 km, darbu vietā – 50 km/h, paredzamais būvdarbu posma šķērsošanas laiks – ap 15 minūtēm.