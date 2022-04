"Google" bloķē Krievijas Valsts domes e-pastu

"["Google" e-pasta serviss] "Gmail" ir bloķējis mūsu darba pastu duma.gov bez datu atjaunošanas iespējas. Esiet uzmanīgi, saglabājiet personīgo informāciju citos resursos. Kolēģi, kam vajadzīga mana jaunā e-pasta adrese, uzrakstiet personīgi, es ar to padalīšos," rakstīja Markovs savā sociālā tīkla "Facebook" kontā.

Markova paziņojuma komentētāji, ieskaitot citus Krievijas propagandistus, pauda izbrīnu par to, ka Valsts dome izmantojusi amerikāņu e-pasta servisu. Markovs precizēja, ka šis e-pasts bijis no 2009.gada, kad "viss bija labi". Sociālais tīkls "Facebook" Krievijā oficiāli ir bloķēts no 4.marta.