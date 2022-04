Olaines novadā no 1.februāra noteikts vecāku līdzmaksājums skolēnu pusdienām

Ēdināšanas izmaksas tika palielinātas jau no 1.februāra, un ierastā ēdināšanas izmaksu cena palielinājās no 1,42 eiro uz 1,57 eiro.

No 2022.gada 1.serptembra Olaines 1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas 5.-12.klašu izglītojamiem ēdināšana maksa noteikta 1,57 eiro dienā par vienu ēdienreizi, tai skaitā izglītojamā vecāka maksa dienā 0,7 eiro.

Jau ziņots, ka no šā gada 1.septembra Rīgā daļai vecāku par bērna pusdienām izglītības iestādē var nākties piemaksāt 1-2 eiro dienā , kamēr daļai bērnu tiktu saglabātas brīvpusdienas, šodien preses brīfingā paziņoja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

Lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām atbilstoša ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību Rīgas izglītības iestādēs, Rīgas pašvaldība no 1.septembra palielinās maksu par ēdināšanu galvaspilsētas izglītības iestādēs no 1,42 eiro līdz 2 eiro dienā skolās, kā arī no 2,77 eiro līdz 4 eiro dienā pirmsskolas izglītības iestādēs.