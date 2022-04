Itāļu dizains japāņu auto jeb mazzināms mīlas stāsts, kas saveda kopā divas dažādas pasaules

Lai cik subjektīvi tas būtu, tomēr dizainu vērtē, un galu galā par to piešķir pat apbalvojumus. Prestižais Red Dot konkurss Vācijā notiek kopš 1955. gada, un tajā šīs jomas profesionāļi no visas pasaules analizē automobiļu dizainu dažādās kategorijās, tostarp izskatu. Piemēram, 2019. gadā Mazda CX-30 SUV tika atzinīgi novērtēta par savu interjera ietilpību, eksterjera eleganci un stila minimālismu. Pēdējo desmit gadu laikā Mazda šajā konkursā ieguvusi deviņas balvas par labāko dizainu. Viena no tādu panākumu atslēgām meklējama šīs kompānijas dizaina vēsturē, kas jau izsenis sakņojas Itālijā.