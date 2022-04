Krievija atteikusies nodrošināt uguns pārtraukšanu evakuācijai no Mariupoles

Krievija atteikusies svētdien, pareizticīgo Pirmajās Lieldienās, nodrošināt uguns pārtraukšanu, lai dotu iespēju evakuēt cilvēkus no Mariupoles, paziņojusi Ukrainas vicepremjere, par pagaidu okupēto teritoriju reintegrāciju atbildīgā valdības ministre Irina Vereščuka.

Ukrainas prezidents svētdien telefonsarunā ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu uzsvēris, ka ir svarīgi nekavējoties evakuēt civiliedzīvotājus no Mariupoles, arī no Krievijas spēku bloķētās metalurģijas rūpnīcas "Azovstaļ", un panākt ielenkto karavīru apmaiņu.

Pēc Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem, Mariupolē fiksētas 13 Krievijas atvestās mobilās krematorijas, kuru uzdevums ir "attīrīt" pilsētas ielas no civiliedzīvotāju līķiem, bet visus iespējamos savu zvērību lieciniekus agresori cenšas identificēt filtrācijas nometnēs un iznīcināt.

Tikmēr cilvēki okupētajās Harkivas apgabala teritorijās masveidā atsakās no okupantu solītā "atbalsta", organizējot brīvprātīgo kustību un savstarpēju palīdzību.

Podoļaks aicinājis Krieviju "padomāt par to, kas palicis pāri no tās reputācijas" un "spert trīs Mariupoles soļus" - pirmkārt, izsludināt "reālu Lieldienu pamieru Mariupolei", otrkārt, nekavējoties nodrošināt humāno koridoru civiliedzīvotājiem un, treškārt, piekrist īpašai sarunu kārtai, lai Ukrainas puse varētu izvest vai apmainīt savus karavīrus.

Kā ziņots, trešdien Podoļaks un Ukrainas sarunu grupas vadītājs Dāvids Arahamija jau izteica gatavību doties uz Krievijas spēku aplenkto Mariupoli, lai ar Krievijas pārstāvjiem bez jebkādiem iepriekāsējiem nosacījumiem risinātu sarunas par Ukrainas militārā garnizona un civiliedzīvotāju evakuāciju, taču nekāda atbilde no Krievijas puses joprojām nav saņemta.

Tikmēr saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu datiem Krievija tomēr nav pilnībā atteikusies no plāniem uzbrukt Mariupoles rūpnīcai un gatavojas turp nosūtīt Nacionālās gvardes un Federālā Drošības dienesta (FSB) spēkus.

Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs, atskatoties uz sestdienas notikumu attīstību, paziņojis, ka pa uzņēmuma teritoriju tiek šauts "no jūras, sauszemes un gaisa, no tankiem, no visurienes, kur vien iespējams šaut".