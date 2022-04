Izbūvējot šķeldas katlumāju, Daugavpilī siltuma tarifs samazinājies, apgalvo Elksniņš

"Daugavpils enerģētikas krīzes apstākļos darbojas jau no pagājušā gada. Tarifs ir atkarīgs no energoresursu cenām. Janvārī nodota [ekspluatācijā] šķeldas katlumāja, tas ir ļāvis samazināt tarifu no 150 uz 94 eiro par MWh. Samazinājums ir jūtams, bet nav pietiekams," skaidro Elksniņš.