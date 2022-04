Pētījums: Vācija tiktu galā ar Krievijas naftas embargo sekām

Eiropas Savienības (ES) valstis aprīļa sākumā nolēma aizliegt importēt ogles no Krievijas, bet Bukolda pētījumā norādīts, ka oglēm ir pakārtota loma Krievijas eksporta ieņēmumiem.

Nafta un gāzes piegādes veidoja aptuveni 60% no eksporta ieņēmumiem 2021.gadā.

Vācijas Ekonomikas ministrijas publiskotā informācija liecina, ka Vācijas atkarība no Krievijas naftas samazinājusies no aptuveni 35% līdz aptuveni 25%. Gaidāms, ka no gada vidus Krievijas naftas imports uz Vāciju tiks samazināts uz pusi.