“Paskat, kas pie tevis ir atbraucis ciemos!” - sirdi sildošākie vārdi bērnu paliatīvās aprūpes meitenēm

Kristīne Škutāne: “Šis īstenībā ir ļoti āķīgs jautājums. No vienas puses liekas, kas tur ko neatbildēt, bet no otras puses... es teiktu, ka sociālajam darbam ir daudzas šķautnes, it īpaši paliatīvajā dienestā strādājot. Ir klasiskās lietas, "likumi, pabalsti, pakalpojumi, noteikumi un kārtība", un tad ir "cilvēcīgā" daļa. Un, domājot par to, kas paliek manā atmiņā, tad tās visas ir tādas mazas mīļas ikdienas ainiņas. Ļoti daudz jauku atmiņu ir no mājas vizītēm, sākot ar dažādām amizantām situācijām ceļā, waze "īsākajiem" ceļiem. Mājas vizītes vispār ir atsevišķa darba daļa, jo pirmajā reizē tu nekad nezini, kur nokļūsi, kā tiksi sagaidīts, kā viss notiks. Tās ir tādas ļoti īpašas vizītes, jo ģimene tevi uzņem, ielaiž savā mājā, savā privātajā telpā, tās ir cita dziļuma un citu emociju sarunas, tas veido citādākas attiecības un citu uzticēšanos.