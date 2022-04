Vēja enerģijas konference "WindWorks. Rethinking Energy"

4. diskusija

5. diskusija

Lai gan vējš jūrā ir pastāvīgāks nekā uz sauszemes, tas joprojām nenodrošina saražotās enerģijas vienmērīgumu, ko mēs varam iegūt pēc pieprasījuma. Sezonalitāte un diennakts izmaiņas ģenerācijā raksturo enerģiju, kas saražota no atjaunojamajiem resursiem, tomēr vai tādēļ no tiem ir jāatsakās? Pieaugošais sabiedrības pieprasījums pēc atjaunojamās enerģijas, ko stimulējis ES uzstādījums par klimata mērķu sasniegšanu caur sektoru elektrifikāciju, liek transformēt elektroenerģijas sistēmu – to, kā par to domājam šodien un kā veidojam rezerves rītdienai. Acīmredzamo sinerģiju, ko šeit