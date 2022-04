Policija meklē vīrieti, kurš Gaismas pilī nozadzis vērtīgas grāmatas, tostarp 10 000 eiro vērtu Puškina darbu

Puškina grāmatas vērtība Krievijas tirgū varētu būt apmēram no 10 līdz 12 000 eiro.

Aģentūrai LETA sazinoties ar LNB pārstāvi Augustu Zilbertu, viņš apstiprināja, ka konstatēts zādzības fakts. Konkrētā persona 23.aprīlī apmeklēja bibliotēku un pasūtīja trīs grāmatas, bet tās nenodeva. Pēc LNB pārstāvja paustā, visdrīzāk, apzināti ticis bojātas grāmatu magnētiskās aizsardzības uzlīmēs, līdz ar to cilvēkam izdevās grāmatas noslēpt un iznest cauri bibliotēkas magnētiskajiem drošības vāriem.

Jautāts, vai ir plānots mainīt LNB drošības protokolu, lai šādi gadījumi neatkārtotos, Zilberts norādīja, ka kopš LNB atrodas jaunajā mājvietā, šis ir viens no ārkārtīgi retiem gadījumiem, ka kāds ir mēģinājis iznest no bibliotēkas grāmatas. Iepriekš ir bijuši centieni to paveikt, bet nekas tik sekmīgs nav izdevies.