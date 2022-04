Izstādes “Auto 2022” TOP 10 – tas noteikti jāredz!

Autoražotāji straujiem soļiem tuvojas simtprocentīgi elektriskajai nākotnei. Šim nolūkam vācu autoražotājs “Mercedes-Benz” ir radījis atsevišķu “Mercedes-EQ” modeļu saimi, kurā ir tikai un vienīgi elektromobiļi. Izstādē “Auto 2022” vienuviet ir redzami visi šīs saimes modeļi – sākot no kompaktā “EQA” un beidzot ar grezno “EQS”. Turklāt jaunākais no tiem – “EQE” – izstādē Ķīpsalā ir piedzīvo Baltijas mēroga pirmizrādi.

Lai arī “Citroën” stendā izstādē “Auto 2022” būtiskākā pirmizrāde būs jaunajam “C5 X” modelim, kas apvieno sedana, liftbeka un apvidus auto formas, apmeklētāju uzmanību vairāk piesaistīs šīs markas mazākais elektromobilis “Ami”. Tas ir viens no vislētākajiem elektroauto Eiropas tirgū! Tas ir ļoti mazs, divvietīgs un ar to drīkst braukt jau no 16 gadu vecuma. Tomēr tas būs piemērots braukšanai tikai pa pilsētu, jo tā maksimālais braukšanas ātrums sasniedz tikai 45 km/h. Akumulatora uzlādei nepieciešamas 3 stundas un ar to pietiek 75 km distancei.