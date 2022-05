Par spīti SUV popularitātei, sedani joprojām ir laba izvēle: kādas ir to priekšrocības?

Par to pašu naudu piedāvā vairāk

Vēl viena vidējās klases sedanu un universāļu priekšrocība ir cena. Piemēram, Volkswagen Passat sedana sākumcena ir 30 176 eiro, Mazda6 maksā no 26 990 eiro, Peugeot 508 no 28 400, bet Škoda Superb – no 24 400 eiro.