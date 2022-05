Šonedēļ jārēķinās ar plašākiem ierobežojumiem uz šosejām Smiltene-Gulbene un Saldus-Ezere

Lai šķērsotu būvdarbu posmus uz autoceļa Smiltene-Gulbene (P27) no Taurēm līdz Gulbenei, un uz autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai būs nepieciešama stunda. Ar 40 minūtēm jārēķinās, braucot no Madonas līdz Dzelzavai pa autoceļu Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37).