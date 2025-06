Sodi par ātruma pārsniegšanu Baltijā: kas jāzina, braucot ar nomas auto?

Latvijā ceļu satiksmes pārkāpuma gadījumā, ja izmantots nomas auto, policija soda paziņojumu nosūta transportlīdzekļa turētājam – šajā gadījumā uzņēmumam "Europcar". Uzņēmums vispirms apmaksā sodu, pēc tam izraksta rēķinu klientam, papildinot to ar soda kvīti un administrēšanas izmaksām. Arī Igaunijā tiek piemērota līdzīga prakse – lai gan atsevišķi administratīvie aspekti var atšķirties, princips paliek nemainīgs: par pārkāpumu sākotnēji atbild transportlīdzekļa turētājs.

Savukārt Lietuvā sods netiek piemērots nomas uzņēmumam. "Mēs nesaņemam informāciju ne par soda apmēru, ne par to, cik lielā mērā ātrums ticis pārsniegts. Lietuvas policija pieprasa klienta datus no nomas uzņēmuma, un soda paziņojums tiek nosūtīts tieši klientam," skaidro Bērziņš.

Vai no soda iespējams izvairīties?

Vilis Bērziņš norāda, ka daļa klientu nereti cenšas izvairīties no ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu soda apmaksas, taču praksē tas kļūst arvien sarežģītāk. "Sods var tikt piemērots pat vairākus mēnešus pēc nomas automašīnas izmantošanas beigām. Klients nevarēs no tā izvairīties arī tad, ja pēc nomas beigām būs bloķējis kredītkarti. Vienlaikus jāatzīmē, ka Eiropas Savienības direktīvas paredz iespēju nomas uzņēmumiem nodot klientu datus tiesībsargājošajām iestādēm ārvalstīs, tādēļ sods tiks piedzīts neatkarīgi no valsts, kurā pārkāpums fiksēts, un dažos gadījumos tas var pienākt pat pēc gada vai vēlāk," skaidro Bērziņš.