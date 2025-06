VIDEO Pie Rīgas HES no kravas auto izgāžas vairākas tonnas smags skārda rullis

Gropes asfaltā ir no 10 tonnu smaga skārda ruļļa, kas izgāzās no kravas automašīnas brīdī, kad tā brauca ārā no rotācijas apļa. Jau redzot, ka fūre ir sasvērusies, "Audi" vadītājs Juris, kura spēkratā tobrīd atradās arī sieva un divus gadus vecs bērns, nolēma strauji bremzēt.