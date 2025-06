Lai veicinātu ceļu satiksmes drošību un samazinātu negadījumu riskus gaidāmajos svētkos, "Bolt Drive" ierobežos piekļuvi koplietošanas automašīnām – tās nebūs pieejamas no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 naktīs no 22. uz 23. jūniju un no 23. uz 24. jūniju. "Bolt" pārstāvji aicina lietotājus būt atbildīgiem un nesēsties pie stūres alkohola reibumā, bet par galveno pārvietošanās līdzekli izvēlēties taksometru vai sabiedrisko transportu.