Igaunija — 2222 salu zeme: kuras no tām izvēlēties ceļojumam?

Hījumā ir otra lielākā Igaunijas sala, ar aptuveni 9000 iedzīvotājiem, kas ļoti lepojas ar savu izcelsmi. Sala pazīstama ar vēsturiskajām bākām, starp kurām ievērojamākā ir viena no pasaulē vecākajām, 16. gs. būvētā, Kepu (Kõpu) bāka. Hījumā patiks tiem, kas vēlas doties roņu vērošanas tūrē vai salas ziemeļos atklāt tās militāro mantojumu, savukārt Keinas (Käina) ciematā atrodas salas jaunākais pārsteigums – piedzīvojumu centrs “Tuuletorn”. Uz salu kursē prāmji no Rohukila (Rohuküla) ostas pie Hāpsalas un no Trīgi (Triigi) ostas Sāremā.

Apmeklējot 12 km2 lielo Roņu salu ar 60 iedzīvotājiem, kuru līdz Otrajam pasaules karam lielākoties apdzīvojuši zviedri, noteikti apskatiet Igaunijā vecāko koka celtni – 17. gs. celto Roņu salas baznīcu. Salā valdošo mieru varat baudīt, apbraucot to ar nomātu riteni vai apmetoties kādā no 10 naktsmītnēm uz vairākām dienām. Vasaras sezonā šeit var nokļūt ar prāmi, kas apkalpo trīs līnijas - no Pērnavas, no Munalaiu ostas, kā arī no Kuresāres, taču mašīna jāatstāj ostā, no kuras sākat braucienu.