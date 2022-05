Medijs: Zvērinātu advokātu padomes galva daļēji zaudējis advokātu uzticību

Rozenbergs gan skaidro, ka virknē šo balsojumu nav piedalījies, jo viņam kā praktizējošam advokātam savā ikdienas darbā var nākties tieši saskarties ar šīm amatpersonām viņu amata pienākumu izpildē, līdz ar to viņš atturējies, lai novērstu potenciālu interešu konflikta situāciju.

Laikraksts raksta, ka Rozenbergam tiekot pārmesta arī "piekāpšanās un advokatūras tiesisko interešu upurēšana" saistībā ar grozījumiem, kas mazina attaisnojošus iemeslus, kad advokāts nevar piedalīties tiesas sēdē. Arī šos pārmetumus Rozenbergs noraida: "Šāds viedoklis var rasties vienīgi no aplama pieņēmuma par to, ka advokāts var uzņemties lielāku darba slodzi, nekā viņš spēj izdarīt un visiem pārējiem tiesas procesa dalībniekiem tas būtu bez nosacījumiem jārespektē. Advokātu noslodze un aizņemtība jau gadiem tiek minēta kā viens no iemesliem ilgstošiem tiesvedību procesiem."