Gada pirmajā ceturksnī Latvijā konstatēti 285 makšķerēšanas pārkāpumi

Taujāta par to, kas ir pēdējā laika vērienīgākais atklātais pārkāpums, Jalinska min zvejas pārkāpumu Kurzemē, kur no zvejas rīkiem VVD inspektori atbrīvoja 224 nēģus. Atgādinām, ka nēģu un nēģu kāpuru ieguve Latvijā ir aizliegta visu gadu. Vienīgais izņēmums ir rūpnieciskā zveja, kas ir atļauta noteiktās Latvijas upēs, konkrētos to posmos un ļoti ierobežotā laika periodā.

Jau ziņots, ka no 1. maija visā Latvijā atkal drīkst makšķerēt no laivām un sākas līdaku ķeršanas sezona. Liegums makšķerēšanai no laivām un liegums paturēt lomā līdakas bija spēkā no 1. marta. Savukārt vēl līdz 15.maijam saglabājas liegums paturēt lomos salates jeb meža vimbas.