Kā Mātes dienu atzīmē Kristīnes Garklāvas ģimenē?

Šiem svētkiem mūsu ģimenē ir senas tradīcijas. Es atceros, ka tādas spilgtas bērnības atmiņas ir bijušas par to, kā Mātes dienas rītā mēs skrienam kaut kur lauku pļavās meklēt pavasara ziediņus, ko uzdāvināt mammai. Parasti pavasarī to ziediņu nav tik daudz, bet atrast noteikti var.

FOTO: No personīgā arhīva

Kāds ir sirsnīgākais sveiciens šajos svētkos no Taviem bērniem?

Man pašai vismīļākie sveicieni ir tie, kas nāk bērniem no visas sirsniņas – tās rokā saspiestās mazās puķītes, zīmējumi vai skaistie vārdi, ko viņi velta man. Manuprāt, tas skaistums ir tajā, ka bērniem sava mamma ir visskaistākā, vismīļākā, vislabākā, un tas arī katrai mammai liek justies īpašai. Mēs zinām, ka tie vārdi, ko mūsu bērni saka, nāk no visas sirds. Tie vārdi, ko viņi saka, tiešām ir tas, kas mani visvairāk aizkustina. Vai nu dažādu zīmējumu formā, vai arī vienkārši pateikti.

Šķiet, ka tas būtiskākais ir vispār padomāt par savām mammām, vecmāmiņām – par tiem cilvēkiem, kas ir mūs padarījuši par tādiem, kādi mēs esam šodien, un atgādināt viņiem to, cik viņi mums ir svarīgi. Es arī šobrīd cenšos salasīt puķītes, ja vien man sanāk, un apsveikt tā mammu. Vecmāmiņa diemžēl vairs nav šajā saulē, bet arī par viņu šajā dienā es īpaši piedomāju. Tas būtiskākais ir vienkārši būt kopā, jo Mātes diena ir svarīgi svētki – tie ir svētki, kuros ir labi, ja tiešām izdodas būt kopā un pateikt tos labos vārdus, uzcept kādu kūku un kopīgi sēsties pie pusdienu galda.

Šad un tad mums sanāk tie randiņi kopā. Visforšākie ir tie dabā iešanas randiņi. Piemēram – mēs ejam kopā sēņot un skatāmies, kurai un ko ir izdevies atrast mežā, sasaucoties ik pēc dažām minūtēm, lai kāda kaut kur nepazūd. Man ļoti patīk, it īpaši vasarās, sestdienās braukt uz Cēsu tirgu pēc dažādiem gardumiem un nopirkt to, ko pagatavot pusdienās. Tad mēs mēdzam arī aiziet Cēsīs uz kādu kafejnīcu, kur mammai jau ir vietējie draugi, kuri taisa visgardāko kafiju. Mamma ir no Cēsu puses, tāpēc tie randiņi Cēsīs arī man ir tie vismīļākie un visforšākie.