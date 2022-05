Aptauja: Vairāk nekā 70% vecāko klašu skolēnu izmēģinājuši cigaretes vai to alternatīvas

Tikmēr 35% no tiem, kas ir savulaik pamēģinājuši, to ir pārtraukuši darīt.

"Klasiskās cigaretes jauniešiem vairāk nāk mantojumā no vecākiem - kāds no vecākiem smēķē mājās un tad bērns šo tradīciju ienes savu jauniešu kompānijā. Pieredzes stāsti liecina, ka daļa bērnu izmēģinājuši smēķēšanu jau agrajās klasēs - pat sākumskolā," norāda Ziemele.

Pēc viņas paustā, alternatīvo produktu popularitātes pieaugumu bērni skaidro ar to, ka tās, viņuprāt, ir mazāk kaitīgas veselībai, kā arī neizraisa nepatīkamas smakas un nedara kaitējumu apkārtējiem - pasīvās smēķēšanas riskus, kā arī var veiksmīgāk noslēpt to darīšanu skolā.

Tāpat aptaujā secināts, ka jaunieši līdzekļus cigarešu vai to alternatīvu iegādei ņem no kabatas naudas, ko dod vecāki.

Kustības vadītāja atzīst, ka veselas paaudzes jau ir uzaugušas ar cigaretēm, zinot par to kaitīgumu un negatīvo ietekmi uz veselību. Viņa atgādina, ka onkoloģija ir otrs visbiežāk sastopamais mirstības cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Tieši plaušu vēzis ir galvenais no visiem vēža paveidiem, ik gadu aiznesot līdzi ap 950 cilvēku dzīvības.

Aptauja veikta šī gada aprīlī, un tajā piedalījās 586 skolēni vecumā no 16 līdz 18 gadiem no 14 Latvijas skolām - vidusskolām un profesionālās ievirzes skolām.

Atkarība no cigaretēm ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem, ko visbiežāk rada onkoloģiskas saslimšanas un citas slimības. Nesen izveidotās bērnu vecāku kustības "Latvijas bērni bez cigaretēm" viens no mērķiem ir kopā ar citām līdzīgām organizācijām ārvalstīs pētīt un analizēt cigarešu atkarības iemeslus un arī citu valstu pieredzi, kā to mazināt gan jauniešu, gan jau pieaugušo vidū, vēlāk sekmējot šo labo prakšu pārņemšanu arī Latvijā.