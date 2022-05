Raidījums: Cilvēki ar augstu patriotisma līmeni labprātāk ievēroja ierobežojumus un vakcinējās

Covid-19 izplatības sākumā Izglītības un zinātnes ministrija izveidoja valsts programmu ar pandēmiju saistītu pētījumu atbalstīšanai. Divi sociālās psiholoģijas profesori — Ivars Austers no Latvijas Universitātes un Vineta Silkāne no Vidzemes augstskolas — to izmantoja, lai izmērītu, kā patriotisms un nacionālisms ietekmēja cilvēku attieksmi pret ierobežojumiem un vakcīnām. Austers arī iepriekš pētījis, kas atšķir patriotus no nacionālistiem, un par to asi kritizēts. Viņš uzskata, ka tas ir pārāk svarīgs jautājums, lai pētījumus neturpinātu.