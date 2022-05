Kurām zvaigznēm šī nedēļa būs īpaši veiksmīga?

Lieliskas idejas par ienākumu palielināšanu. Tev piemīt dabas dots talants sarunāties ar cilvēkiem, pārliecināt un organizēt. Iesaisties jaunos, ienesīgos projektos un ik pa laikam ieskaties bankas kontā – būs gandarījums par to, ka tavs darbs un idejas adekvāti novērtētas. Protams, ārpus darba eksistē arī privātā dzīve. Var nākties risināt sarežģītas situācijas un pieņemt būtiskus lēmumus. Ir vērts ieklausīties draugu padomos un izrunāties ar mīļoto. Brīvdienās mājas darbi, kas ļaus atslēgties, atpūsties un nedomāt par problēmām.

Nedēļa sākas ražīgi un emocionāli. Būs idejas, būs enerģija, bet reizumis kaitinās kolēģu vai partneru lēnīgums. Kaut gan tev patīk pamatīgums, kad viss ir skaidrs, jādarbojas ar pilnu jaudu. Šādu attieksmi vēlēsies arī no citiem. Ja neizdodas, tad, iespējams, neesi kopā ar īstajiem cilvēkiem – varbūt jāmaina darbs, varbūt jāmeklē citi kompanjoni. Labas peļņas iespējas un tas jāizmanto. Brīvajā laikā sāc mācīties ko noderīgu. Vienalga: kursos vai pašmācībā. Prieks arī no izbrauciena vai neliela ceļojuma un kādu no tuvējām kaimiņvalstīm.