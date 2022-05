Izmaiņas satiksmē: 9. maijā slēgta autobusu un tramvaju pieturvieta "Slokas iela"

9.maijā no plkst.8 līdz plkst.24 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Uzvaras bulvāra posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai, Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mazā Nometņu ielai, Uzvaras bulvāra posmā no Bāriņu ielas līdz Slokas ielai (virzienā uz centru), Bāriņu ielas posmā no Eduarda Smiļģa ielas līdz Uzvaras bulvārim (virzienā uz centru), Kokles ielas posmā no Mazā Nometņu ielas līdz Hermaņa ielai un Hermaņa ielas posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai.