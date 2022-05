Bērnu ginekoloģe: Atlikta vakcinēšanās pret cilvēka papilomas vīrusu palielina risku inficēties

Viņa skaidroja, ka CPV ir vīrusu grupa, kura izraisa, piemēram, ādas kārpas, kas ir samērā nekaitīgas, bet atsevišķi tipi izraisa arī ļaundabīgas saslimšanas - kādu no vēža paveidiem. Nereti CPV asociē ar dzemdes kakla vēzi, taču tas izraisa arī rīkles vēzi, anālā kanāla vēzi, vulvas vēzi, maksts vēzi un arī dzimumlocekļa vēzi vīriešiem.

Pēc viņas paustā, apmēram 80% sieviešu dzīves laikā sastopas CPV. Lielākajai daļai organisms pats spēj tikt galā ar šo infekciju un atbrīvojas no tās, bet daļai cilvēku šis vīruss saglabājas šūnās un ilgtermiņā izraisa ļaundabīgus audzējus - kā sievietēm, tā vīriešiem. Viņa norādīja, ka infekcijai nav ģenētiskā pamata, tādēļ jebkuram cilvēkam ir risks saslimt ar vēzi, jo pret infekciju pilnībā nepasargā arī prezervatīvs.

Līdaka skaidroja, ka optimālais vecums, kad būtu jāvakcinējas, ir 12 gadi, jo nekad nevar zināt, kādā vecumā cilvēkam sāksies dzimumdzīve. Turklāt līdz 15 gadu vecumam vakcīnai vajadzīgas tikai divas devas, bet no 15 gadu vecuma - trīs.

"Diezin vai tajā brīdī, kad parādīsies puisis, tā meitene atnāks pie mammas un teiks: "Tā, man tagad ir puisis, es gribu novakcinēties pret to vīrusu, lai mēs droši varam dzīvot dzimumdzīvi." Tā nenotiek," atzina Līdaka.

Viņa informēja, ka vakcīnu var saņemt jau no deviņu gadu vecuma un Latvijā meitenēm līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vakcīna ir valsts apmaksāta, kas ir būtiski, jo vienas devas cena ir ap 150 eiro. Tā kā no 18 gadu vecuma ir nepieciešamas trīs devas, tad tas ir arī ievērojams finansiāls slogs, ja tiek nokavēta valsts apmaksāta vakcinācija .

Saskaņā ar pētījumiem, vakcinēties būtu ieteicams līdz 27 gadu vecumam, taču var vakcinēties arī vēlāk, norādīja Līdaka. Vakcināciju pret CPV cilvēki saņem no ģimenes ārsta, bet daļa - skolās. Nereti arī mēdz būt tā, ka daļa ģimenes ārstu pat atrunā no vakcīnas ar domu, ka labāk to darīt vēlāk, kad paaugsies, bet tam nav racionāla pamatojuma. Savukārt vakcināciju pret CPV parasti veic ģimenes ārsti, taču tā var notikt arī vakcinācijas kabinetos.