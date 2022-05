Zāļu aktīvo vielu klātbūtne notekūdeņos daudzviet sasniedz videi nedrošu koncentrāciju, liecina pētījums

Pagājušā gada vasarā un ziemā Latvijā un Lietuvā savākti vairāk nekā 60 notekūdeņu paraugi no 16 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un tikpat ūdens paraugi no dažādām zinātnieku izvēlētajām ūdenstilpēm. Tie analizēti Klaipēdas Universitātes Jūras pētniecības institūtā, lai noteiktu 25 dažādu farmaceitiski aktīvo vielu koncentrācijas.

Daugavpils Universitātes aģentūras "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" pētniece Ieva Putna-Nīmane norāda, ka bija pārliecināta, ka aktīvās farmaceitiskās vielas tiks atrastas gan notekūdeņos, gan upēs. Tomēr par pārsteidzošāko viņa uzskata to, ka vielu daudzums notekūdeņos un ūdenstilpēs tuvinās videi nedrošām koncentrācijām vai pat tās pārsniedz.

Putna-Nīmane atzīst, ka cilvēku veselība lielā mērā ir atkarīga no medicīnas, tomēr vajadzētu padomāt par to, ka cilvēki lielā mērā ir atkarīgi arī no apkārtējās vides veselības stāvokļa.