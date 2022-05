"Aizdomīgi šķita, ka numurzīmes noņemtas, bet sludinājumā bija rakstīts, ka motocikls atvests no Nīderlandes sezonas beigās. Motociklu nostūma no piekabes, bet sākās problēmas. It kā degviela slikta vai sveces jāmaina, bet tā perfektā stāvoklī esot un skati iziešot ar pirmo. Neko darīt, ceļš mērots, piekabe līdzi, jāpērk. Iedodu naudu un jau lieku uz piekabes, līdz draugs pamanīja, ka dokumentos solītā 600 kubikcentimetru vietā ar maziem burtiem ir norādīti ļoti mazi kilovati. Pirms vēl vecais īpašnieks devies prom, pēc VIN numura atradām, ka šis motocikls ir ar 250 kubikcentimetriem," Bez Tabu publicē Rolanda vēstuli.