Vai sievietes "miklums" ir kompliments vīrietim? Atbild vīrieši

Sievietes maksts mikroflora ir ļoti mainīga. Lubrikāciju ietekmē hormoni, stress, medikamentu un alkoholisko dzērienu lietošana, ka arī hormonālā kontracepcija. Sievietēm ar zemāku estrogēnu līmeni biežāk var rasties problēmas ar maksts mitrumu, turklāt hormoni var mainīties atkarībā no sievietes menstruālā cikla. Lai vai kā, cik dažādas sievietes - tik dažāds ir šis process.

Kā atklāj interneta meklētājprogramma, par maksts pārlieku miklumu cilvēki ir interesējušies, tātad domas un jautājumi par to eksistē.

"Man ir bijis gadījums, kad no meitenes tek kā no krāna. Man patīk un pašu uzkurina vēl vairāk! Tā ka man nav nekādu problēmu ar to, un neredzu, ka kādam citam būtu..."