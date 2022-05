Rozenvalds: Uz Golubevas pleciem nav liekama visa atbildība par notikumiem pie "Uzvaras pieminekļa"

Politologs uzsvēra, ka notikumos pie pieminekļa Uzvaras parkā ir pieļautas daudzas kļūdas, bet jautājums ir par to, kā tiks sadalīta atbildība, un tas attiecas uz Valsts policijas rīcību 9.maijā, piemēram, saistībā ar lielformāta fotogrāfiju izstādi, kas bija veltīta Ukrainai. 9.maijs Latvijā tika pasludināts par Ukrainas kara upuru piemiņas dienu, tajā pašā laikā lielformāta fotogrāfijas tika noliktas stipri tālāk aiz nožogojumiem. Tā, Rozenvalda ieskatā, bija kļūda.

Pēc politologa paustā, pēc tam sekoja ziedu novākšana. Rozenvalda norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai mēs piekrītam cilvēkiem, kas bija atnākuši 9.maijā nolikt ziedus, vai nepiekrītam, ne visi no viņiem bija karu un Krieviju atbalstoši. Tie varēja būt cilvēki, kas apmeklēja ziedu nolikšanu personisku motīvu vadīti.

"NA rīcība ir orientēta tikai un vienīgi uz to, lai radikālāk noskaņotu lielākoties latviešu vēlētāju daļu, kurai tāda NA rīcība šķiet pareiza, un tādu cilvēku ir pietiekami daudz, par ko liecina saziedotā nauda pieminekļa demontāžai. Ja atskatāmies, kā runāja pašmāju politiskie līderi uzreiz pēc 24.februāra, - runa bija par to, ka Latvijas krievvalodīgie ir mūsu līdzpilsoņi. Pašreiz šī rīcība no 9. līdz 11.maijam zināmā mērā visus Latvijas krievvalodīgos "saliek vienā kaudzē," sacīja Rozenvalds.