Es nespētu iedomāties, ka tā var sāpēt. Reizēm domāju – tā ir pēdējā stundiņa...

Hereditārā angioedēma ir reta ģenētiska slimība, kas skar aptuveni 1 no 50 000 cilvēku pasaulē. Latvijā šobrīd ir diagnosticēti vairāk nekā 12 HAE pacienti, bet epidemioloģiskie dati liecina, ka Latvijā varētu būt 50 - 100 HAE pacientu. Hereditārā angioedēma parasti tiek pārmantota ģimenē, tomēr vienā no četriem gadījumiem HAE nav ģenētiski pārmantota, to izraisa spontāna ģenētiska mutācija.