Vai lielāki diski nozīmē mazāk komforta?

Mūsdienu Citroën modeļiem, piemēram, C4, ir hidrauliskie amortizatori. Tajos esošie papildu vārsti automātiski pielāgo amortizatoru cietību atkarībā no balstiekārtas stāvokļa. Standarta piekarē ir amortizatori un atsperes. Savukārt sistēma ar progresīvajiem hidrauliskajiem spilveniem ir aprīkota ar diviem hidrauliskajiem amortizatoriem, no kuriem viens ir paredzēts kompresijai, bet otrs dekompresijai. Šie amortizatori kustas līgani, tādējādi novēršot pēkšņus triecienus. Iespējams, izklausās sarežģīti, taču patiesībā to uzbūve ir diezgan vienkārša, nevis raķešzinātne, turklāt apkope neizmaksā tik dārgi kā pneimatiskajai piekarei. "Galu galā lielāko daļu nelīdzenumu triecienu absorbē tieši balstiekārta, un salonā sēdošie to pat nenojauš," piebilst Doms Zinkevičs.