5 populārākie pacientu maldi par holesterīnu

„Bez dzīvesveida situāciju spēcīgi ietekmē pašārstēšanās un atteikšanās no medikamentiem. Piemēram, cīņai ar paaugstinātu holesterīna līmeni, kas izraisa sirds slimības, bieži nozīmē statīnus (medikamentu grupa), taču pacientiem ar to ir saistīti tik daudz aizspriedumu, ka viņi var atteikties no to lietošanas. Daži dara to slepus,” stāsta Roberts Feders, kardiologs ar ilggadēju darba stāžu Vācijas klīnikās, tai skaitā leģendārajā Šaritē – Berlīnes Universitātes slimnīcā.