Latvijas skolēnu komandas izcīna medaļas Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādē

Viņa norādīja, ka Latviju pārstāvēja un ieguva apbalvojumus divas skolēnu komandas - Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni Iļja Niks Stoligvo un Elza Strumpe, Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolnieks Jānis Drelings apbalvoti ar sudraba godalgu, savukārt Poļina Kurkotova no Rīgas 10. vidusskolas, Aleksandrs Vjaters no RTU Inženierzinātņu vidusskolas un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolnieks Kalvis Olivers Kālis izcīnīja bronzas apbalvojumu.

Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādē šogad kopumā piedalījās 40 skolēnu komandas no 20 valstīm. Olimpiādē tika vērtēts komandu darbs, katras komandas sastāvā bija 3 skolēni – katrs no viņiem specializējās vienā no eksaktajiem priekšmetiem (bioloģija, ķīmija un fizika). Latvijas komandas uz olimpiādi pavadīja 3 mentori, katrs pārstāvot vienu no priekšmetiem: Agnese Kokina, Latvijas Universitātes pētniece un Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, Latvijas komandas vadītāja, Mihails Haļitovs, Rīgas Stradiņa universitātes docētājs, komandas vadītājas vietnieks un Zane Rekšņa, “Turn digital” projektu vadītāja, komandas vadītājas vietniece.