Modernais mazdārziņš: kas ir augstās dobes un kā tās ierīkot

Visbiežāk augsto dobju sānu malas tiek veidotas no koka – tas ir lētākais un vienkāršākais risinājums. Protams, dobju veidošanai var izvēlēties arī metālu, jo tas ir daudz ilgmūžīgāks materiāls, bet tad ir jāņēm vērā fakts, ka metāls saulē ļoti uzkarst un līdz ar to vasaras periodā ļoti sakarsē augsni – kā jau minējām, augiem tas nepatīk un nenāk par labu.

jo augsne, sasalsot un atsalstot, ar lielu spēku spiež no kastes ārā lieko ūdeni. No koka darinātu augsto dobju kalpošanas ilgums ir lielā mērā atkarīgs gan no izmantotās koksnes, gan no tās priekšapstrādes. "Lai izvairītos no priekšlaicīgas koka dobju deformēšanās, sienām ir jātaisa speciāli stiprinājumi – sienas ir savstarpēji jāsavieno. Visbiežāk šim nolūkam izmanto koka dēli, bet tas nav prātīgs risinājums, jo, nonākot kontaktā ar augsni un mitrumu, dēlis jau pēc gada būs satrunējis un vairs nepildīs savu funkciju, tādēļ labāk koka kastes nostiprināšanai izvēlēties metāla stieņus vai armatūru," iesaka Ziediņa.