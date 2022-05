Kardiologi: jauniešu vidū pieaug augsta asinsspiediena attīstība

Ja tas pārsniedz 140/90 mmHg robežu, tad to uzskata par sirds un asinsvadu slimību riska faktoru.

Šo problēmu ir viegli diagnosticēt, un arī medikamentu klāsts ir pieejams un plašs, tomēr normalizēt un sasniegt asinsspiediena mērķi neizdodas ne tuvu ne visiem. Galvenā barjera ir sadarbība ar ārstu un līdzestība ārstēšanā. Tāpēc, lūdzu, tiecieties ar savu ārstu atkārtotās vizītēs, kamēr tiek piemeklētas zāļu devas un stabilizēti asinsspiediena un pulsa rādītāji! Mēs nevaram to izdarīt vienā dienā. Bieži ir vajadzīgi papildu izmeklējumi, lai ārstēšana būtu trāpīga. Un lietojiet zāles regulāri, jo tikai regulāra to lietošana ir efektīva asinsspiediena normalizācijai, un līdz ar to arī infarkta un insulta novēršanā. Tāpat ļoti ceru, ka Veselības ministrijas ierēdņi sadzirdēs pacientu, ārstu un farmaceitu prasību atrast risinājumu biežajai zāļu mainībai, kas saistīta kompensējamo zāļu sistēmas nepilnībām. Tas jāsakārto, lai neapdraudētu jau tā grūtā ceļā sasniegtos ārstēšanas mērķus."