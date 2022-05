Četri iemesli, kādēļ auto ražotāji sadarbojas ar IT milžiem

Pieaugošo mākoņpakalpojumu integrāciju veicina arī nepieciešamība paaugstināt drošību un ātrdarbību un pievienot viedās funkcijas, kuru izveide no nulles var būt nesamērīgi dārga. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc auto ražotāji savus pakalpojumus balsta uz mākoņrīkiem, ko radījuši profesionāļi, kuriem darbības mēroga dēļ miljardos mērāmas investīcijas ir attaisnotas.

“Labā ziņa ir tāda, ka pēc dažiem gadiem šādu problēmu vairs nebūs. Runa nav tikai par to, ka ražotāji vēlas likvidēt veiktspējas atšķirības. Viņi ir sapratuši, ka tādi pakalpojumi kā informācija, izklaide, dažādas papildu funkcijas ir vesels bizness, bet, lai to palaistu, ir jāsagatavo gan mašīnas un to aparatūra, gan visa IT infrastruktūra. Tāpat mainās arī ergonomikas paradigma, un skārienjutīgo virsmu varētu būt vēl vairāk – pielāgot kodu un “uzzīmēt” dizainu ir vienkāršāk, nekā taisīt fiziskus vadības rīkus un domāt, kā tos iekļaut elektriskajā sistēmā. Ja ir piekļuve gataviem, aprobētiem programmatūras moduļiem, to visu izdarīt ir vēl vieglāk,” stāsta Māris.