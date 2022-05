Transportlīdzekļu satiksme Braslas ielā, posmā no Kalsnavas ielas līdz Purvciema ielai tiks slēgta no 20.maija plkst. 20.00 līdz 22.maija plkst. 23.00; no 27.maija plkst. 20.00 līdz 29.maija plkst. 23.00; un no 3.jūnija plkst. 20.00 līdz 5.jūnija plkst. 23.00.