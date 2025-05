Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumus bez OCTA izraisa gados jauni autovadītāji

Apkopotajā statistikā par neapdrošināto transportlīdzekļu izraisītajiem CSNg 2024.gadā redzams, ka 28,26 % izraisījuši 18–29 gadus veci autovadītāji. Vismazāk CSNg ar neapdrošinātu spēkratu izraisījuši autovadītāji vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem (katrā vecuma grupā – 14,49 %). Jāatzīmē, ka 2,17 % no CSNg, kas notikuši ar neapdrošinātu auto, izraisījušas personas, kas vēl nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins uzsver, ka, neatkarīgi no neapdrošinātā transportlīdzekļa un tā vadītāja vai īpašnieka vecuma, jāatceras – ja negadījums izraisīts ar neapdrošinātu transportlīdzekli, nodarītie zaudējumi CSNg cietušajiem var būt mērāmi pat desmitos vai simtos tūkstošu eiro un tos regresa kārtībā nāksies segt no savas kabatas: "Ja CSNg ir izraisīts ar neapdrošinātu spēkratu, cietušajiem radītie zaudējumi tiks segti no Garantijas fonda, taču vēlāk zaudējumu summa regresa kārtībā tiks piedzīta no CSNg izraisītāja – neapdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieka vai vadītāja."