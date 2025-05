Fotoradari pastiprināti kontrolēs OCTA un tehniskās apskates derīgumu

"Noteikti vērts izskatīt iespēju nākotnē pielāgot visus stacionāros fotoradarus OCTA un tehniskās apskates kontrolei visā transporta plūsmā, neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas ātruma, kā arī to, lai datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, turpmāk varētu izmantot OCTA cenas aprēķinā. Tāpat lielāka uzmanība jāvelta to ceļu posmu uzraudzībai, kas ikdienā netiek kontrolēta ar stacionārajiem fotoradariem," piebilst Stengrevics.