Trīs gadi kāpostu laukā...Viņas pieredze tikt pie bērniņa!

Slimnīca un tīrīšana (tiek veikta tāpat kā aborts), likās no manis tiek izrauta daļa dvēseles. Biju izpostīta. Uz ļoti ilgu laiku es pārvērtos un noslēdzos, es jutos nevērtīgi kā sieviete, jutos, itkā, es vienīgā to būtu piedzīvojusi, jo apkārt taču visiem dzimst bērni, viss šķiet tik vienkārši, tikai ne man, es esmu neveiksminiece un nevienam to nevaru stāstīt, jo, ja nu apstiprināsies, ka arī citi tā domā?