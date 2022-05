Vairāku ceļu posmos atļautais braukšanas ātrums būs 110 kilometru stundā

Braukšanas ātrums līdz 110 kilometriem būs atļauts valsts galvenā autoceļa Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2) posmā no autoceļa A1 līdz Sēnītei, kā arī uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Ventspils (A10) posmā no Rīgas līdz Jūrmalai.

Savukārt atļautais ātrums līdz 100 kilometriem stundā tiks palielināts trijos posmos - uz valsts galvenā autoceļa Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) (A1) Saulkrastu apvedceļā no 21,4. līdz 26. kilometram un no 27,2. līdz 44,4.kilometram, valsts galvenā autoceļa Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei, kā arī valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no 5,2. līdz 60,35. kilometram.