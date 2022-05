Vasara bez raizēm - kā sagatavot auto siltajai sezonai

Tāpat jāatceras, ka no 1. maija Latvijā ir aizliegts braukt ar riepām, kurām ir radzes, tāpēc, ziemai beidzoties, tās jānomaina uz sezonai atbilstošām.

Eļļa ir kā automašīnas asinis. Lielākā daļa auto ražotāju to iesaka mainīt ik pēc 12 000 kilometriem. Tāpat noteikti ir jāveic arī citu tehnisko šķidrumu pārbaude - pēc nepieciešamības tie jāpapildina vai jāmaina, piemēram, dzesēšanas šķidrums vai logu šķidrums.

“Runājot par elektriskajiem auto - tiem ir dzesējošais šķidrums, kas atdzesē akumulatoru, un bremžu šķidrums. Tie pārsvarā nekur nevar pazust, bet, neskatoties uz to, arī šos šķidrumus vajadzētu pārbaudīt, lai būtu droši, ka viss ir kārtībā,” pauž Rudzišs.

Tuvojoties vasarai, uz ceļiem parādās arvien vairāk kabrioletu. Arī tie pirms katras sezonas ir rūpīgi jāapkopj, it īpaši – jāpārbauda, vai jumts ir darba kārtībā.

Eksperts arī uzsver, ja rodas kaut mazākā problēma ar jumta mehānismu, kas apgrūtina tā atvēršanu vai aizvēršanu, to nedrīkst atstāt nepamanītu un noteikti ir jādodas uz servisu pie speciālista.

Drošība vienmēr ir pirmajā vietā, neatkarīgi no sezonas. Kad par to esat parūpējušies, var pievērst uzmanību arī vizuālajam izskatam.

Pēc garās ziemas automašīna kārtīgi jānomazgā gan no ārpuses, lai notīrītu ziemas mēnešos uzkrājušo sāli, smiltis, netīrumus un bitumu, kas bojā auto virsbūvi, gan arī jāsakopj no iekšpuses. “Jebkurai automašīnai ir ieteicams uzlikt keramisko nano pārklājumu, kas nodrošina lakas noturību, līdz ar to uz auto parādīsies mazāk švīkas un tas izskatīsies kā jauns ilgāku laiku,” iesaka Rudzišs.