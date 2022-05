Aizvainojumi pēc valdības mini-restarta koalīcijai netraucēšot nostrādāt līdz rudenim

Bijusī ministre tomēr atzīst kļūdas savā komunikācijā 10. maijā, kad pati atradās komandējumā Spānijā, bet Uzvaras parkā tika pausts arī atbalsts Krievijas iebrukumam Ukrainā. “Komunikācija, protams, ir svarīga, un, protams, ka to nevar palaist pašplūsmā. Man bija iespaids, ka man bija jāsagaida no policijas visas atskaites par to, kā viņiem tur iet un kā viņi tiek galā ar tiem cilvēkiem 10. maijā, kad spontāni sāka tur pulcēties un ārdīties. Un izrādās, ka varbūt vajadzēja daudz ātrāk par katru policijas soli, arī par to, ka es esmu teikusi policijas priekšniekam, ka es atbalstu ideju tagad tur sūtīt vairāk policistu un mēģināt savaldīt pēc iespējas ātrāk to, kas tur notiek – vajadzēja droši vien katru soli komunicēt. Jo izrādās, ka tas bija tieši tas, kas sabiedrībai pietrūka. Man tajā laikā likās, ka labāk es sagaidīšu visus faktus un tad turpināšu komunicēt, bet nu acīmredzot tas bija nepareizi,” sapratusi Golubeva.