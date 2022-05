"Skaņu mežā" - eksperimentālā hiphopa grupa "Clipping"

Trijotnes albums "There Existed an Addiction to Blood" tika iekļauts žurnāla The Wire magazine 2019. gada labāko mūzikas ierakstu sarakstā, tas atkārtojās arī nākamajā gadā ar ierakstu "Visions of Bodies Being Burned", kad šādā sarakstā albumu iekļāva ne tikai The Wire, bet arī laikraksts The Guardian. Teju pieļaujot žanrisku pārpratumu, medijs Pitchfork albumu grupas "Splendor & Misery" iekļāvis savā visu laiku labāko industriālās mūzikas albumu sarakstā.