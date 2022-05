Profesore: No hroniskas nieru slimības izārstēties nevar, bet ir iespējams palēnināt tās progresēšanu

Pēc viņas paustā, HNS ir ilgstošs jeb hronisks nieru bojājums, un tā ir biežākā nieru slimība. Pie tās var novest tādas nieru slimības kā glomerulonefrīti jeb nieru kamoliņu iekaisumi, intersticiāli nefrīti un tubulointersticiāli nefrīti jeb nieru kanāliņu iekaisumi, arī nieru bojājums no diabēta, nieru bojājums no arteriālās hipertensijas, un no iedzimtajām biežākā ir nieru policistoze.