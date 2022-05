Kopš aprīļa policijā vērsušies desmitiem iedzīvotāju, kuriem viltus "Luminor" internetbanku izkrāpta nauda

Aprīlī Valsts policijā vērsās apmēram desmit iedzīvotāji, kuriem šādā veidā izkrāpta nauda, taču šomēnes, no 1.maija līdz 24.maijam, policijā saņemti jau vairāki desmiti iesniegumu no cietušajiem.

Tā piemēram, 2.maijā Daugavpils iecirknī saņemts iesniegums no vīrieša, kurš, izmantojot interneta pārlūku, bija atvēris viltus internetbankas lapu un tajā autorizējies, apstiprinot pieprasījumu ar "Smart-ID" PIN kodiem. Tādējādi no vīrieša bankas konta krāpnieki noņēmuši 9816 eiro.

13.maijā Rīgas Ziemeļu iecirknī saņemts iesniegums no vīrieša, kurš ziņoja, ka no uzņēmuma, kurā viņš ir valdes loceklis, bankas konta uz nezināmas personas ārvalstu bankas kontu ir pārskaitīti 9800 eiro.

Policija noskaidroja, ka maija sākumā iesniedzējs vēlējies no minētā uzņēmuma viena bankas kontu uz otru pārskaitīt 5000 eiro. Taču interneta pārlūkā viņš nejauši uzgājis krāpniecisko internetbanku. Domādams, ka tā ir īstā bankas internetbanka, viņš ievadījis tajā bankas paroles un mēģinājis pārskaitīt naudu uz uzņēmuma citu bankas kontu, darbības apstiprinot ar "SmartID" kodiem.

Pārskaitījums uz otru uzņēmuma kontu nav izdevies, taču vēlāk vīrietis konstatējis, ka no konta ir noņemta visa nauda - 9800 eiro. Saistībā ar notikušo Valsts policijas Rīgas Ziemeļu iecirknī ir uzsākts kriminālprocess.

Nepievēršot uzmanību, ka viltus internetbankas saite atšķiras no oriģinālās, seniors ir ievadījis savus kartes datus un PIN kodus, kā rezultātā šī informācija nonākusi krāpnieku rīcībā. Viņš gan novēroja, ka PIN1 vietā viņam tika prasīts PIN2 apstiprinājums, taču nodomāja, ka kaut kas ir mainījies saistībā ar pieslēgšanos internetbankai un kodu apstiprināja, kā rezultātā saņēma īsziņu par to, ka no viņa konta ir noņemti 4940 eiro.