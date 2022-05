Trešdien traumas guvuši vairāki mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki

Rīgā un tās apkārtnē notikušas 62 avārijas, septiņās no tām cietuši astoņi cilvēki, tostarp divi gājēji un divi velosipēdisti. Latgalē uz ceļiem reģistrētas 14 avārijas, trijās no tām cietis pa vienam cilvēkam. Kurzemē policija fiksējusi 12 ceļu satiksmes negadījumus, trijos no tiem cietis pa vienam cilvēkam, tostarp vienā traumas guvis velosipēdists, bet vienā - elektroskrejriteņa vadītājs.